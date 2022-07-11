Ротару запретила сыну жениться на Орбакайте: звёздные матери до сих пор не контачат

Оказывается, Алла Пугачёва хотела выдать свою дочь Кристину Орбакайте за наследника Софии Ротару. Но планам Примадонны не суждено было сбыться, Ротару категорически отказалась от такого предложения.

Звезда СССР и Украины София Ротару ответила отказом от свадьбы, спровоцировав конфликт с коллегой по сцене Аллой Пугачевой. Артистка не позволила Примадонне женить её сына на своей дочери Кристине Орбакайте.

София Михайловна выступила категорически против свадьбы с наследницей Аллы Борисовны, чем разрушила планы Пугачевой. Самая известная российская певица восприняла отказ очень болезненно.

Об этом поведал журналист Денис Сорокин в картине "Ротару против Пугачевой. Битва за Крым".

София Михайловна отнеслась к этой затее скептически, наверное, сказала: "Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой". Для Пугачевой это был большой удар.

Представитель СМИ напомнил, что известные исполнительницы конфликтуют на протяжении долгого времени. В молодые годы артистки без конца соперничали на сцене, позже неприязнь друг к другу усилилась из-за случая с несостоявшейся свадьбой.

Однако по последним данным певицы стали поддерживать друг друга в социальных сетях на фоне ситуации в Украине.