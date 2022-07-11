Жителя Риги пытались забрать в психиатрическую больницу из-за георгиевской ленточки

В столице Латвии полицейские пытались отправить мужчину из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки на принудительное лечение в психбольницу.

Рижская муниципальная полиция в своём пресс-релизе сообщила о задержании мужчины, который в знак поддержки Владимира Путина гулял по Риге в шапке-ушанке и с повязанной на одежде георгиевской ленточкой.

Сотрудники полиции нарушили право человека на свободу выражения своего мнения и вызвали для пятидесятидвухлетнего мужчины карету скорой помощи, с целью помещения его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники отказались выполнять требование полицейских, так как уверены в адекватности задержанного жителя Риги поддерживающего СВО РФ.