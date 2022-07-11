Эрдоган призвал Путина расширить механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию
Президент Турции призвал российского коллегу продлить трансграничный механизм, позволяющий ООН доставлять гуманитарную помощь Сирии в районы, неподконтрольные властям Дамаска.
«Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы придать значение расширению трансграничного механизма в Сирии», - сообщили в пресс-службе турецкого лидера после телефонных переговоров с президентом Путиным в понедельник.
В Кремле по итогам этих переговоров между главами государств сообщили о намеченной двусторонней встрече на высшем уровне.
Кроме того президенты Турции и России обсудили ситуацию на Украине и организацию гуманитарного морского коридора для экспорта украинского зерна нуждающимся странам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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