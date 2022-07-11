Молдова стала сборочным цехом для поставок боевых вертолетов из ЕС на Украину

Молдова перемещает разобранные боевые вертолеты из ЕС и собирает на своей территории, затем отправляя их на Украину.

Как сообщили местные телеграм-каналы, в выходные в аэропорт Маркулешты по зеленому коридору доставили два Ми-24 и один Ми-8.

Затем вертолеты собирают и переправляют на Украину, сообщают источники.

Депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя по этому поводу заявил, что это уж не первый случай транзита военной техники через республику.

«Уже как минимум второй зафиксированный случай транспортировки боевых вертолетов. На этот раз через Рышканы», — сообщил парламентарий.