Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание в Москве рядом с Останкино
Российский телеведущий Николай Дроздов упал без сознания в ходе съёмок нового шоу.
Вечером 11 июля российское новостное агентство "Известия" сообщило, что бывший ведущий телешоу "В мире животных" Николай Дроздов потерял сознание на съёмках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Сообщается, что врачи осматривают Дроздова прямо на месте.
Примечательно, что 20 июня Николай Дроздов отпраздновал юбилейные 85 лет, приехав в родной город Ростов, где встретился с близкими и друзьями. Тогда учёный на здоровье не жаловался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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