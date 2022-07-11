Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание в Москве рядом с Останкино

Российский телеведущий Николай Дроздов упал без сознания в ходе съёмок нового шоу.

Вечером 11 июля российское новостное агентство "Известия" сообщило, что бывший ведущий телешоу "В мире животных" Николай Дроздов потерял сознание на съёмках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Сообщается, что врачи осматривают Дроздова прямо на месте.

Примечательно, что 20 июня Николай Дроздов отпраздновал юбилейные 85 лет, приехав в родной город Ростов, где встретился с близкими и друзьями. Тогда учёный на здоровье не жаловался.