Украинские власти предпринимают попытки по срыву референдума в Запорожской области по присоединению к РФ.

Уполномоченный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе заявил об своей уверенности в том, что киевский режим планирует помешать проведению референдума о присоединение Запорожской области в состав Российской Федерации.

Рогов уточняет, что Зеленский своим приказом о «деоккупации» прибрежных зон южных территорий Украины намерен оказать давление на мирное население освобождённого Запорожья, чтобы не допустить официального вхождения Запорожской области в состав России.