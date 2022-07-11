Рогов: правительство Украины пытается сорвать референдум в Запорожской области
Украинские власти предпринимают попытки по срыву референдума в Запорожской области по присоединению к РФ.
Уполномоченный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе заявил об своей уверенности в том, что киевский режим планирует помешать проведению референдума о присоединение Запорожской области в состав Российской Федерации.
Рогов уточняет, что Зеленский своим приказом о «деоккупации» прибрежных зон южных территорий Украины намерен оказать давление на мирное население освобождённого Запорожья, чтобы не допустить официального вхождения Запорожской области в состав России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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