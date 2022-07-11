МИД Украины: указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев противоречит международному праву
В дипведомстве Украины заявили, что указ Путина, который распространяет упрощенное гражданство РФ для украинцев, противоречит международному праву.
Напомним, президент России подписал сегодня, 11 июля указ, который упрощает гражданам Украины получение российских паспортов.
Ранее в воскресенье глава Минобороны Украины Резников заявил, что жителям Херсонской и Запорожской областей необходимо в срочном порядке эвакуироваться из-за готовящегося реванша ВСУ, в том числе в Республику Крым.
По заявлению Резникова, ВСУ планирует в ближайшее время провести контрнаступление на южные районы, которые в настоящее время находятся под контролем РФ.
Отметим, что президент Зеленский сегодня передал в Верховную раду проект закона об упрощенном гражданстве для граждан Польши.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Германия и США намерены расширить сотрудничество в области ВВС
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Матвиенко: указ Путина о гражданстве РФ для украинцев стал ответом на проект «анти-Россия»
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777