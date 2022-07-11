Рябоконь: РФ может сократить транзит в Европу из-за решения Литвы по Калининграду

Поверенный России в делах Литвы Сергей Рябоконь предлагает сократить транзит грузов в страны Европы через российские территории.

11 июля представитель российского МИДа по делам Литвы Сергей Рябоконь сообщил, что считает целесообразным зеркальный ответ России на агрессивные действия Литвы, которая накануне запретила транзит товаров в Калининградскую область через территорию своего государства.

По мнению Рябоконя, России следует поступить соответствующим образом, сократив до эквивалентного уровня транзит грузов из России в страны Европейского союза, в частности в Прибалтику.