Германия и США намерены  расширить сотрудничество в области ВВС

Во время визита в Германию в понедельник глава ВВС США генерал Чарльз Браун приветствовал новую миллиардную программу для инвестиций в Бундесвер.

В частности запланированы закупки многофункционального истребителя F-35 для Люфтваффе.

Браун посетил 73-ю эскадрилью тактических ВВС «Штайнхофф» на авиабазе Лааге в Мекленбурге-Передней Померании, которая участвует в защите восточного фланга НАТО — одного из четырех мест базирования истребителей «Еврофайтер» Люфтваффе.

Браун, как в прошлом летчик-истребитель, совершил полет на двухместном «Еврофайтере». Инспектор ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц сопровождал его на втором самолете.

«В условиях кризиса, подобного этому, я рассматриваю военно-воздушные силы в качестве своего рода первого ответчика», — заявил Герхарц.

В США роль Германии теперь воспринимается более позитивно после длительного спора по поводу расходов на оборону, которые подвергались критике со стороны Пентагона, как заниженные.