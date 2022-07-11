Зеленый картофель: стоит опасаться или можно есть, что говорят ученые

Как показали исследования, 450 граммов зеленого картофеля достаточно для того, чтобы у человека появились симптомы отравления соланином.

Иногда в картофеле попадаются зеленые клубни. Одни не обращают на это внимания, другие считают такой картофель вредным. Кто прав?

Ответ кроется в понимании природы растения. Когда картофель хранится в светлом теплом месте, клубни начинают готовиться к прорастанию. В итоге увеличивается выработка хлорофилла, который окрашивает кожуру, а потом и часть мякоти, в зеленый цвет.

Его присутствие в корнеплоде указывает на увеличение выработки гликоалкалоида, известного как соланин, уточняют ученые.

Соланин считается нейротоксином, он защищает картофель и иные растения пасленовых от травоядных, сохраняет произрастающие побеги от животных.

Его попадание в организм может вызвать тошноту, головные боли. Даже - привести к неврологическим проблемам, а то и смерти, если съесть его много.

Как показали исследования, 450 граммов зеленого картофеля достаточно для того, чтобы у человека появились симптомы отравления соланином.

Особенно опасен зеленый картофель для детей, которые более восприимчивы к отравлению. Чтобы снизить риски, клубни надо хранить в темных прохладных помещениях. А если возникли сомнения, выбрасывать без сожаления.