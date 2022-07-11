Зеленый картофель: стоит опасаться или можно есть, что говорят ученые
Как показали исследования, 450 граммов зеленого картофеля достаточно для того, чтобы у человека появились симптомы отравления соланином.
Иногда в картофеле попадаются зеленые клубни. Одни не обращают на это внимания, другие считают такой картофель вредным. Кто прав?
Ответ кроется в понимании природы растения. Когда картофель хранится в светлом теплом месте, клубни начинают готовиться к прорастанию. В итоге увеличивается выработка хлорофилла, который окрашивает кожуру, а потом и часть мякоти, в зеленый цвет.
Его присутствие в корнеплоде указывает на увеличение выработки гликоалкалоида, известного как соланин, уточняют ученые.
Соланин считается нейротоксином, он защищает картофель и иные растения пасленовых от травоядных, сохраняет произрастающие побеги от животных.
Его попадание в организм может вызвать тошноту, головные боли. Даже - привести к неврологическим проблемам, а то и смерти, если съесть его много.
Как показали исследования, 450 граммов зеленого картофеля достаточно для того, чтобы у человека появились симптомы отравления соланином.
Особенно опасен зеленый картофель для детей, которые более восприимчивы к отравлению. Чтобы снизить риски, клубни надо хранить в темных прохладных помещениях. А если возникли сомнения, выбрасывать без сожаления.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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