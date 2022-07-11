Из-за приказа Путина о российских паспортах для украинцев Кулеба требует от Запада больше оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет, чтобы Запад передал Киеву еще больше оружия.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран Запада увеличить поставки вооружения для борьбы с Россией.

Он заявил, что Вооруженным силам Украины требуется более тяжелое оружие, нежели то, что уже поставляется.

Такое требование он мотивировал тем, что Российская Федерация готова выдавать всем украинцам свои паспорта.

"Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ Путина о гражданстве для украинцев", - передает ТАСС.