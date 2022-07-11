Йоханссон: более 3 миллионов беженцев вернулись на Украину из стран ЕС

Еврокомиссар Ильва Йоханссон завил, что более трёх миллионов беженцев приняли решение вернуться в Украину.

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон сообщила на пресс-конференции в Праге о том, что более трёх миллионов граждан Украины покинули Европейский союз и вернулись на родину, и притока новых желающих получить убежище в европейских странах ЕК не ожидает.

Данное решение украинских беженцев, предположительно, связано с ростом недовольства граждан стран-участниц ЕС, которые больше не готовы предоставлять свои дома в качестве убежища мигрантам из Украины вследствие их неуважительного и маргинального поведения по отношению к европейцам.