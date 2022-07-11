Трагедия на "Булгарии" 11 лет назад: как это было и кто понес наказание

10 июля 2011 года на Волге ушел под воду теплоход "Булгария". На борт в тот день поднялись 201 человек - пассажиры и члены экипажа. Из рейса не вернулись 122 человека, среди погибших было 28 детей и капитан судна.

Что произошло

Теплоход, который в тот злополучный день отправился в плавание, был построен 56 лет назад. Странно, что судно почти "пенсионного" возраста до сих пор активно использовалось.

Отправляясь в очередной рейс, его пассажиры, по сути, каждый раз подвергали себя смертельному риску.

День отплытия был дождливый, на Куйбышевском водохранилище к тому же объявили о штормовом предупреждении.

Но никого это не смутило, и корабль спокойно продолжал свой путь с отдыхающими на нем беззаботными пассажирами. Среди них были молодые пары, семьи с детьми, беременные женщины.

"Булгария" вышла из порта Болгара примерно в полдень, к вечеру судно должно было прибыть в Казань. Однако чрез полтора часа после отплытия, корабль затонул.

В 12.25 теплоход входил в левый поворот, в это время поднялся сильный ветер и судно сильно наклонилось в правую сторону.

Под водой оказались открытые иллюминаторы. Через них внутрь полилась вода. Когда со столов в ресторане посыпалась на пол посуда, у людей началась паника.

Капитан решил исправить ситуацию и лег курсом "на ветер", рули были положены на 15 градусов влево, но это только ускорило гибель "Булгарии".

Судно дало еще больший крен, все остальные иллюминаторы оказались в воде вместе с частью главной палубы правого борта.

Теплоход запрокинулся на правую сторону и очень быстро затонул.

Люди прыгали за борт, чтобы спастись. Вода была холодной, к тому же, при крушении в реку вытекло много мазута.

Выжившие в тот страшный день говорили потом, что они даже не знали, где можно взять спасательные жилеты.

Наказание

Виновные должны были выплатить родственникам погибших денежную компенсацию. С каждого подсудимого полагалось взыскать по 200 000 рублей. Но полную сумму никто из родственников так и не увидел.

Люди рассказывали, что сначала еще получали какие-то деньги, а потом выплаты прекратились.

Они получили от судебных приставов исполнительные листы, где разъяснялось: взыскать деньги с виновных нет возможности.

Капитаны сухогруза "Арбат" Юрий Тучин и толкача "Дунайский 66" Александр Егоров прошли мимо тонущих людей и терпящего крушение судна, не оказав помощи. За это их наказали штрафами: первого на 130 тыс. рублей, второго - на 190 тыс. руб.

После трагедии на "Булгарии" были возбуждены уголовные дела. 11 лет тюремного заключения досталось Светлане Инякиной (директор агентства "АгроРечТур"), именно она дала разрешение на взятие в аренду старенького судна. Она отбыла срок 7 лет и вышла под амнистию.

Старшему помощнику капитана присудили шесть с половиной лет, он тоже вышел на свободу раньше срока, отсидев 4 года и 7 месяцев. Он тоже попал под амнистию.

Старший эксперт камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов был приговорен к 5 годам лишения свободы. Он выдал разрешение "старушке" "Булгарии" разрешение на эксплуатацию.

Амнистия и тут помогла: мужчина был освобожден условно-досрочно прямо в зале суда.

Тимергазееву Иреку присудили 6 лет колонии, он руководил казанским отделением Ространснадзора. Семенову Владиславу, главному инспектору той же организации, дали 5 лет.

Обоим предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по причине "личной заинтересованности".

Все причастные к страшной трагедии, произошедшей 11 лет на Волге, уже на свободе.

Нововведения

После крушения "Булгарии" были приняты некоторые новшества, призванные усилить безопасность общественного водного транспорта. Получилось ли это сделать?

Например, новое положение о дипломировании - облегчает получение диплома судоводителя при этом способствует формированию менее квалифицированных кадров.

Но ведь именно ошибочные действия экипажа привели к трагедии 11 лет назад.

Новое положение позволяет выпускнику среднего учебного заведения получить сразу диплом помощника капитана, и его без опыта на основании этого документа можно поставить нести самостоятельную вахту.

Такой же неопытный выпускник речного училища был на "Булгарии" в должности электромеханика в тот страшный день. Он выключил питание генераторов, обездвижив судно во врем шторма.

Хотя по правилам судоходства он не имел права делать это без доклада капитану. По мнению эксперта, если бы двигатель не остановили, теоретически у теплохода была возможность доплыть до ближайшей отмели.

Сергей Мамонов, главный специалист по флоту компании "Адмиралъ":