Байден признался, что хранит дома четыре дробовика
Президент США Джо Байден признался в хранении дома дробовики после подписания закона об ужесточении оборота оружия.
В понедельник, 11 июля 2022 года, президент США Джо Байден во время мероприятия после внесения поправок в закон «Об оружии» признался американцам в хранении дома четырёх дробовиков, двое из которых принадлежали его погибшим сыновьям.
Байден отметил, что хранит оружие под замком и заявил, что каждый сознательный американец будет хранить своё оружие только запертым под замком, чтобы ни у кого, кроме владельца, не было к нему доступа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Минобороны РФ: армия Украины заминировала лицей в Славянске для провокации
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Reuters: президент Латвии намерен увеличить расходы на вооружение
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777