Байден признался, что хранит дома четыре дробовика

Президент США Джо Байден признался в хранении дома дробовики после подписания закона об ужесточении оборота оружия.

В понедельник, 11 июля 2022 года, президент США Джо Байден во время мероприятия после внесения поправок в закон «Об оружии» признался американцам в хранении дома четырёх дробовиков, двое из которых принадлежали его погибшим сыновьям.

Байден отметил, что хранит оружие под замком и заявил, что каждый сознательный американец будет хранить своё оружие только запертым под замком, чтобы ни у кого, кроме владельца, не было к нему доступа.