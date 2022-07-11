Кулеба: Запад должен дать Украине тяжёлое оружие и ввести санкции против РФ

Опасные грецкие орехи: к каким последствиям может привести избыток

Грецкие орехи повсеместно считаются здоровой пищей, поскольку в них много полезных жиров, клетчатки, антиоксидантов и белка. Но при этом существует и вторая сторона медали, которая может сильно навредить

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