Кулеба: Запад должен дать Украине тяжёлое оружие и ввести санкции против РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных стран более тяжёлых вооружений для Украины и новых санкций против России.

Вечером понедельника глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал новый указ Владимира Путина, который постановляет предоставить всем украинским гражданам право получить паспорт гражданина Российской Федерации по ускоренной процедуре.

По мнению Кулебы, подобные законы являются попыткой нарушения суверенитета Украины, ввиду чего коллективный Запад должен ввести новые антироссийские санкции и предоставить Киеву более тяжёлое оружие.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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