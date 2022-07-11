Из слитых документов Uber следует, что соучредитель компании рассматривал насилие в отношении водителей как инструмент роста
После утечки информации, которая получила название Uber Files, стали известны подробности о деятельности соучредителя компании Трэвиса Каланика.
Он был генеральным директором Uber с 2013 по 2017 год. Из опубликованных документов следует, что компания делала вещи, которые ее руководители считали незаконными.
Так, в 2016 году Каланик приказал французским сотрудникам поощрять местных водителей к протестам против забастовок такси, которые проходили в то время в Париже.
Один из руководителей предупредил гендиректора, что в протестах задействованы крайние правы, но тот ответил, что оно того стоит, и насилие гарантирует успех. Один из бывших топ-менеджеров компании рассказал The Guardian, что аналогичная стратегия велась и в других странах.
Из опубликованных документов также видно, что компания предпринимала незаконные действия, чтобы избежать проверок со стороны регулирующих органов.
Стало известно, что Uber приказывал сотрудникам в разных странах отключать функцию, разработанную для защиты данных.
Именно поэтому представители властей, вошедшие в офисы компании в Монреале, увидели только одновременную перезагрузку всех планшетов и компьютеров.
Старший вице-президент Uber по маркетингу и связям с общественностью Джилл Хейзелбейкер после публикации материалов заявила, что компания не оправдывает свое прошлое поведение.
Тем временем представитель Трэвиса Каланика сообщил, что любые предположения о его причастности к незаконному или ненадлежащему поведению является полностью ложным.
Опубликовано: Светлана Репина
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