Крючков: в Крыму неизвестные избили военного за одежду с буквой Z
Депутат Олег Крючков сообщил, что преступники избили солдата-контрактника в Крыму за то, что он был одет в майку с символом Z.
Вечером 11 июля крымский депутат Олег Крючков заявил, что в городе Судак трое неизвестных избили солдата контрактной службы РФ, который был одет в одежду с символом российской военной спецоперации - буквой Z.
По словам Крючкова, солдат написал заявление в полицию, ввиду чего сотрудники МВД уже ищут преступников. Также Олег Крючков пообещал, что нарушителей порядка накажут по всей строгости закона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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