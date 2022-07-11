Горячий пилатес: чем этот вид занятий эффективнее классического

Пилатес как занятие набирает все большие обороты. К классическим занятиям привыкли все, а вот сейчас в моду входит горячий пилатес. Какой он и кому полезен разберем в статье.

Если вы поклонник занятий горячей йогой, где вы можете сгибаться и растягиваться в мареве 100-градусной жары, то вас может заинтересовать горячий пилатес. Эта тренировка - именно то, на что она похожа: занятие по пилатесу, которое проходит в жаркой комнате. А вместе с этим приходит целый ряд преимуществ.

Как правило, в студии горячего пилатеса помещение нагревается до 75-95 градусов при влажности около 40-50%. Как и другие занятия пилатесом, сеанс горячего пилатеса обычно длится от 45 до 55 минут. Некоторые занятия проходят медленнее, некоторые - быстрее, а другие - под веселую музыку. Но большинство сосредотачивается на высокоинтенсивных движениях с низкой отдачей.

Преимущества горячего пилатеса

В любом случае, жара и влажность помогут расслабить напряженные мышцы быстрее, чем обычные занятия пилатесом. Ваше кровообращение и приток крови к мышцам происходит с более высокой скоростью.

Конечно, это зависит от того, какие движения вы делаете, и зависит от того, сколько усилий вы затрачиваете. Как и в случае с любым упражнением, то, что вы вкладываете, - это то, что вы получаете, усиливая кардиотренировку и укрепляя мышцы.