Диетологи назвали самую полезную привычку для быстрой потери веса

Новое исследование, результаты которого опубликованы в Nature Reviews: Endocrinology, позволило выявить эффективный способ потери здорового веса за короткий промежуток времени.

Диетологи обобщили данные 21 исследования и установили, что интервальное голодание помогает сбрасывать вес в краткосрочной перспективе.

Такой вывод был сделан после изучения исследований, продолжавшихся от 5 до 12 недель и охватывавших 10-150 участников.

Как оказалось, голодание с определенными интервалами или через день, а также методика 5:2 способствуют устранению до 8% массы тела за 8-12 недель.

Диетолог Триста Бест говорит, что преимущества голодания заключаются не только в избавлении от лишних килограммов. Эти исследования являются хорошим стимулом для того, чтобы люди использовали безопасные и устойчивые способы похудения.

Специалист подчеркивает, что голодание необходимо сочетать с потреблением сбалансированной пищи во время пищевого окна.

Она предупреждает, что дополнительное снижение количества калорий может привести к обратному результату из-за замедления метаболизма.

Голодание можно использовать и для поддержания нужного веса в течение длительного времени. Этот вариант позволяет добиться стабильности, которую не дают диеты с длительным ограничением калорий.