Михаил Горбачев прокомментировал вопрос о развале СССР: есть моя вина

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал ситуацию о развале Советского союза и кто виноват в этом.

История СССР большим пластом лежит на всей славянской истории. В то время люди очень почитали этот союз и считали его великим. Тем не менее распад все-таки состоялся. Вопросов по этому поводу безусловно было много.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал, что также считает себя виноватым за распад СССР.

«Реформировать, сделать в обновленной версии Союз было нужно и реально. К сожалению, мы очень запоздали в этом вопросе. Если бы все участники этого процесса проявили ответственность, то, я уверен, он дал бы результат: у нас были бы сильные, действительно суверенные республики и сильный, эффективный центр, действующий в их общих интересах. Однако никаких результатов это не дало. Я не снимаю с себя свою долю ответственности»,— признался Горбачев в интервью.

Не смотря на ту ложку дегтя, которую Горбачев признал, он сказал что чист перед своей совестью.

«Я отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами»,- объяснил Михаил Сергеевич.

Он и сейчас считает, что применение силы не даст никаких положительных сдвигов, кроме войны.

Более жестко он прокомментировал своих союзников, которые были в составе СССР:

«Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз».

Не все до конца поняли, что потеряется не только страна, но и вся эпоха. Люди станут другими и власть выйдет из-под контроля. Однако историю уже нельзя переписать, и мы будет жить с тем, что имеем. Теперь при подведении важных вопросов важно не допустить халатность и безрассудность.