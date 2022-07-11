Михаил Горбачев прокомментировал вопрос о развале СССР: есть моя вина
Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал ситуацию о развале Советского союза и кто виноват в этом.
История СССР большим пластом лежит на всей славянской истории. В то время люди очень почитали этот союз и считали его великим. Тем не менее распад все-таки состоялся. Вопросов по этому поводу безусловно было много.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал, что также считает себя виноватым за распад СССР.
«Реформировать, сделать в обновленной версии Союз было нужно и реально. К сожалению, мы очень запоздали в этом вопросе. Если бы все участники этого процесса проявили ответственность, то, я уверен, он дал бы результат: у нас были бы сильные, действительно суверенные республики и сильный, эффективный центр, действующий в их общих интересах.
Однако никаких результатов это не дало. Я не снимаю с себя свою долю ответственности»,— признался Горбачев в интервью.
Не смотря на ту ложку дегтя, которую Горбачев признал, он сказал что чист перед своей совестью.
«Я отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами»,- объяснил Михаил Сергеевич.
Он и сейчас считает, что применение силы не даст никаких положительных сдвигов, кроме войны.
Более жестко он прокомментировал своих союзников, которые были в составе СССР:
«Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз».
Не все до конца поняли, что потеряется не только страна, но и вся эпоха. Люди станут другими и власть выйдет из-под контроля. Однако историю уже нельзя переписать, и мы будет жить с тем, что имеем. Теперь при подведении важных вопросов важно не допустить халатность и безрассудность.
Опубликовано: Силивончик Алина
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