Reuters: президент Латвии намерен увеличить расходы на вооружение

Эгилс Левитс заявил о своём решении увеличить военный бюджет Латвии и призывать на службу в армию женщин.

Новостное агентство Reuters сообщает о том, что президент Латвии Эгилс Левитс предлагает правительству страны увеличить объемы расходов на военный бюджет для увеличения обороноспособности Риги.

Помимо это Левитс вынес на рассмотрение в кабинет министров свою идею касательно введения обязательной военной службы для женщин, объясняя это своим желанием добиться равноправия среди всех граждан Латвии.