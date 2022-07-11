Reuters: президент Латвии намерен увеличить расходы на вооружение
Эгилс Левитс заявил о своём решении увеличить военный бюджет Латвии и призывать на службу в армию женщин.
Новостное агентство Reuters сообщает о том, что президент Латвии Эгилс Левитс предлагает правительству страны увеличить объемы расходов на военный бюджет для увеличения обороноспособности Риги.
Помимо это Левитс вынес на рассмотрение в кабинет министров свою идею касательно введения обязательной военной службы для женщин, объясняя это своим желанием добиться равноправия среди всех граждан Латвии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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