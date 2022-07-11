Reuters: президент Латвии намерен увеличить расходы на вооружение

Эгилс Левитс заявил о своём решении увеличить военный бюджет Латвии и призывать на службу в армию женщин.

Новостное агентство Reuters сообщает о том, что президент Латвии Эгилс Левитс предлагает правительству страны увеличить объемы расходов на военный бюджет для увеличения обороноспособности Риги.

Помимо это Левитс вынес на рассмотрение в кабинет министров свою идею касательно введения обязательной военной службы для женщин, объясняя это своим желанием добиться равноправия среди всех граждан Латвии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 