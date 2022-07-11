Китай сообщает о задержании банковских мошенников после протестов обманутых вкладчиков

В центральной части Китая арестованы члены преступной группировки, которых обвиняют в захвате контроля над местными банками.

По данным полиции, с 2011 года банка проводила незаконные переводы через фиктивные кредиты, использовала  свои  пакеты акций и манипулировала руководителями, фактически захватив несколько местных банков.

Ранее четыре банка в провинции Хэнань, сильно пострадавшие от экономического спада в стране, заморозили снятие наличных денег. В результате тысячи людей вышли на акции протеста.

Многие из них собрались у отделения Народного банка Китая в Чжэньчжоу, чтобы потребовать возврата своих денег. Протестующие обвинили местных чиновников и полицию в коррупции. 

Участники митинга бросали различные предметы в охранников, полиция задержала многих из них. 

После этого демонстранты заявили, что местные чиновники находятся в сговоре с местными банками, поэтому занимаются подавлением протестов. 

Из-за жесткого контроля в Китае очень редко случаются демонстрации. Власти моментально подавляют любые оппозиционные выступления и добиваются социальной стабильности любой ценой. 

После протестов появилась информация о том, что власти намерены ускорить расследование, а также данные о задержании банды мошенников.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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