Канцлер Австрии нашёл выход из ситуации с ценами на газ в Европе
Карл Нехаммер предложил всем европейцам начать употреблять психотропные вещества и алкоголь.
Канцлер Австрии карл Нехаммер во время своей пресс-конференции в понедельник, 11 июля 2022 года, заявил, что знает как европейцам пережить зиму без российского газа, цены на который бьют все рекорды.
Нехаммер утверждает, что если цены на газ под действием антироссийских санкций будут и дальше увеличиваться, то всем гражданам стран-участниц Европейского союза останется лишь один выход - употреблять алкоголь и психотропные препараты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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