Опасные грецкие орехи: к каким последствиям может привести избыток

Грецкие орехи повсеместно считаются здоровой пищей, поскольку в них много полезных жиров, клетчатки, антиоксидантов и белка. Но при этом существует и вторая сторона медали, которая может сильно навредить

Они имеют много преимуществ для вашего общего состояния здоровья, кожи и волос. И вдобавок они очень вкусные. Но, как и большинство продуктов, переедать их - не самая лучшая идея.

1. Проблемы с желудком

Потребление большого количества клетчатки за короткое время может вызвать стресс у вашего пищеварительного тракта. Если кишечные бактерии к этому не привыкнут, у вас в конечном итоге появятся газы, диарея и вздутие живота.

2. Увеличение веса

Как и другие орехи, грецкие орехи богаты энергией. В одной чашке 765 калорий! Но благодаря полезным жирам и клетчатке эти орехи также могут повысить уровень насыщения. Это означает, что в дальнейшем у вас будет меньше шансов переесть, что поможет вам сбросить вес.

Но если вы все равно в конечном итоге переедаете? Грецкие орехи на самом деле способствуют увеличению веса. Главное - перестать есть, когда вы сыты.

3. Аллергическая реакция

Если у вас аллергия на грецкие орехи, употребление даже нескольких из них может вызвать реакцию. Когда дело доходит до распространенных пищевых аллергенов, на первое место выходят древесные орехи. Сюда входят грецкие орехи, поэтому очень важно быть осторожным. И если вы не уверены, обратитесь к аллергологу.

Побочные эффекты черных грецких орехов

Черный орех - это совсем другая история. Его активное соединение, юглон, является природным токсином. Это может повредить ДНК и фибробласты человека, клетки, вырабатывающие коллаген. Однако юглоне в основном содержится в корне и оболочке черного грецкого ореха, что подчеркивает важность правильного приготовления.

Употребление большого количества черного грецкого ореха может вызвать диарею или жидкий стул.

Кроме того, употребление черного грецкого ореха во время беременности теоретически может вызвать врожденные дефекты или негативно повлиять на рост плода или потенциально вызвать выкидыш.