Токсичные видео из TikTok: эксперты предостерегают от ‘Травяных абортов’

В течение нескольких дней пользователи TikTok делились мифическими травами. На данное видео действительно клюнули люди, что привело к неблагоприятным событиям. Эксперты прокомментировали данный инцидент.

Казалось данная формула были взяты прямо из Хогвартса - пеннироял, полынь, голубой кохош и, да, горькая гарнирная петрушка — в качестве ингредиентов, которые, по их утверждению, могли вызвать менструацию или вызвать выкидыш, известные как травяные стимуляторы или абортивные средства.

Создатели предложили заваривать чай, заваривая травы в горячей воде или принимая их в таблетированной или жидкой форме. ”Определенно не используйте эти травы, если хотите сохранить беременность", - написал один из создателей, подмигивая и подталкивая, в подписи к видео, которое с тех пор было удалено.

Но, по мнению медицинских экспертов и квалифицированных травников, растительные абортивные средства могут быть опасны, и нет никаких данных о том, работают ли они.

Распространение дезинформации

Многие травы, о которых пишут в социальных сетях, содержат химические вещества, которые могут привести к неблагоприятным побочным эффектам. Пеннироял, растение с колючими фиолетовыми цветами, известное своим появлением в песне Nirvana, уже давно используется в качестве средства от насекомых.

Но при проглатывании в концентрированной масляной форме он “высокотоксичен”, по данным Национального института здравоохранения, и даже одна столовая ложка может вызвать обморок, судороги, остановку сердца, кому, повреждение печени и полиорганную недостаточность.

В 1978 году был зарегистрирован по крайней мере один случай смерти 18-летней женщины, которая проглотила одну унцию масла пеннироял, чтобы вызвать аборт.

А в последнее время резко возрос интерес к альтернативам таблеткам для медикаментозного аборта, которые все еще легальны.

Помимо потенциально неблагоприятных побочных эффектов, использование некоторых непроверенных растительных лекарственных средств может также привести к тому, что женщины будут еще больше откладывать медицинскую помощь или будут нечестны с врачами скорой помощи, что может подвергнуть их еще большей опасности.

"Верьте медицине и врачам, а не видео из Tik-Tok", - комментируют с негодованием эксперты в области медицины и новых технологий.