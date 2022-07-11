Хакерская группа Predatory Sparrow призналась в организации пожара в Иране

Кибератака на иранское предприятие, производящее сталь, продемонстрировала, что хакеры могут нанести ущерб физическому миру. Ответственность за нее взяла на себя группа Predatory Sparrow.

В подтверждение хакеры опубликовали видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения. Там видно, как рабочие покидают завод до того, как из машины начинают извергаться расправленная сталь и огонь.

Сюжет заканчивается тем, что люди тушат пожар водой из шлангов. Есть и другое видео, на котором работники кричат о вызове пожарных и говорят, что оборудование повреждено.

Пол словам Гонжешке Даранде, это была одна из трех атак, совершенных против иранских производителей стали 27 июня в ответ на акты агрессии Исламской Республики. При этом не уточняется, а каких актах идет речь.

Группа Predatory Sparrow начала публиковать гигабайты данных, которые якобы украла у компаний. 

На своей странице в Telegram руппа написала, что данные компании продолжают свою деятельность, хотя находятся под международными санкциями. 

Хакеры явно понимали, что атака может навредить здоровью и жизни людей. Но похоже, что они убедились в отсутствии работников в помещении, прежде чем начать действовать. Они также постарались рассказать всему миру, что соблюдали меры предосторожности и не нанесли вреда людям. 

Руководитель отдела киберисследований в Check Point Итай Коэн говорит, что данная группа демонстрирует существенное влияние и изощренность. Это заставляет предположить, что ее спонсирует государство.  

Если это действительно так, главным подозреваемым является Израиль. Он находится в состоянии кибервойны с Ираном, причем это признают оба государства.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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