Подавление протестов на Кубе привело к кризису в области прав человека

Протест в Кубе в 2021 году - один из крупнейших за всю историю этой маленькой страны. Репрессии после их были жесткими, вплоть до того что это привело к кризису в области прав человека. Как с этим борются?

В докладе, опубликованном в первую годовщину демонстраций, кубинские власти обвиняются в “произвольных задержаниях, преследованиях, связанных с жестоким обращением, и пытках”.

Цель состояла в том, чтобы наказать протестующих и сдержать будущие демонстрации, говорится в статье нью-йоркской неправительственной организации “Тюрьма или изгнание: систематические репрессии Кубы против демонстрантов в июле 2021 года”.

“Год назад тысячи кубинцев протестовали, требуя прав и свобод, но правительство предоставило многим из них только два варианта: тюрьма или изгнание”, - сказал Хуан Паппье, старший научный сотрудник HRW по Северной и Южной Америке.

“Правительствам Латинской Америки и Европы следует срочно усилить контроль за соблюдением прав человека на Кубе и уделить приоритетное внимание согласованным многосторонним мерам реагирования, прежде чем этот кризис в области прав человека станет еще хуже”, - добавил он.

Массовые протесты вспыхнули по всей Кубе 11 и 12 июля прошлого года, когда демонстранты требовали свободы на фоне экономических проблем, нехватки продовольствия и медикаментов и растущего гнева на правительство.

Это были самые масштабные протесты на Кубе со времен революции 1959 года.

По данным организации гражданского общества Justicia 11J, в результате репрессий сил безопасности один человек погиб, десятки получили ранения и 1300 человек были задержаны.