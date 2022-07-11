Алкоголизм в молодости: откуда он пришел и как ним бороться

Рост появления алкоголь зависимых людей начался еще с лихих 70-х. Сейчас тенденция не сильно изменяется, но ее еще можно контролировать, чтобы не допустить регресса молодежи. Результаты исследований оказались весьма интересными.

Алкоголизм в молодости дело не новое, но еще и лихо набирающее обороты действие. По данным новых исследований, были получены результаты, которые указывают, что употребление алкоголя в одиночку в подростковом и юношеском возрасте повышает шансы на возникновение алкоголизма в зрелые годы. Особенно это касается женщин.

По данным ученых, взаимосвязь между одиноким употреблением алкоголя у мужчин и женщин, вторые явно выигрывают преимущество. И тайны тут большой нет. Всему виной гормональные и психологические взрывы у женской половины, а также сложный перенос проблем в подростковом возрасте.

Ситуация значительно обострилась с возникновением пандемии, которая серьезно ударила по психическому здоровью людей. Частые разводы, смены работы, учеба - все это и многое другое подрывает почву из-под ног у молодых людей, которые стесняясь чаще стараются заглушить проблемы алкоголем в одиночку.

Самое интересное, что распитие спиртных напитков сложнее контролировать в одиночку. И казалось бы, ежедневное употребление бокала вина может перерасти к непредвиденным последствиям в будущем.

Выводы неутешительные, но чтобы спасти молодежь от надвигающегося коллапса, нужно больше их контролировать и спрашивать насколько часто они пьют, чтобы отобрать молодых людей из группы риска. Наше будущее в наших руках.

Употребление алкоголя в одиночку довольно много говорит нам о будущем риске развития проблем жизнью в дальнейшем.