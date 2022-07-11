Полиция выяснила новые подробности об убийце Синдзо Абэ

В рамках расследования убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ проходят допросы 41-летнего безработного Тэцуя Ямагами, которого подозревают в этом преступлении.

Он рассказал, что Абэ якобы продвигал религиозную группу, которой его мать сделала большое пожертвование, после чего разорилась.

Президент японского отделения Семейной федерации за мир и объединение во всем мире, известной как Церковь Объединения, Томихиро Танака сообщил журналистам, что мать подозреваемого была членом церкви.

Ее пожертвования Танака комментировать отказался. Он также заявил, что ни подозреваемый в убийстве, ни Абэ не были членами этой церкви.

Церковь Объединения в 1954 году основал в Южной Корее Сон Мён Мун. Он провозгласил себя антикоммунистом и мессией. Церковь известна тем, что проводила массовые свадьбы с участием тысяч пар.

Синдзо Абэ придерживался консервативных взглядов. В сентябре прошлого года он выступил на мероприятии, организованном церковью, и похвалил ее работу.

Между тем критики уже много лет говорят, что данная церковь является культом и располагает сомнительными финансами. В церкви эти обвинения отвергают.

Дед Абэ по материнской линии Нобусуки Киши был почетным исполнительным председателем на групповом банкете, который организовал Сон Мён Мун.