Полиция выяснила новые подробности об убийце Синдзо Абэ
В рамках расследования убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ проходят допросы 41-летнего безработного Тэцуя Ямагами, которого подозревают в этом преступлении.
Он рассказал, что Абэ якобы продвигал религиозную группу, которой его мать сделала большое пожертвование, после чего разорилась.
Президент японского отделения Семейной федерации за мир и объединение во всем мире, известной как Церковь Объединения, Томихиро Танака сообщил журналистам, что мать подозреваемого была членом церкви.
Ее пожертвования Танака комментировать отказался. Он также заявил, что ни подозреваемый в убийстве, ни Абэ не были членами этой церкви.
Церковь Объединения в 1954 году основал в Южной Корее Сон Мён Мун. Он провозгласил себя антикоммунистом и мессией. Церковь известна тем, что проводила массовые свадьбы с участием тысяч пар.
Синдзо Абэ придерживался консервативных взглядов. В сентябре прошлого года он выступил на мероприятии, организованном церковью, и похвалил ее работу.
Между тем критики уже много лет говорят, что данная церковь является культом и располагает сомнительными финансами. В церкви эти обвинения отвергают.
Дед Абэ по материнской линии Нобусуки Киши был почетным исполнительным председателем на групповом банкете, который организовал Сон Мён Мун.
Опубликовано: Светлана Репина
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