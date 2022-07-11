Россия пригрозила вернуть себе Аляску

На прошлой неделе глава нижней палаты российской Думы Вячеслав Володин заявил, что страна может вторгнуться на Аляску и вернуть ее как свою бывшую территорию.

Он напомнил США, что следует помнить об этой земле во время попыток распоряжаться российскими ресурсами за границей.

Речь идет об активах РФ за рубежом, которые были заморожены или конфискованы в связи с ситуацией на Украине. Володин сказал, что России тоже есть, что отобрать.

Русские исследователи открыли для себя Аляску в 1600-х годах. В 1867 году эта территория была продана российским правительством США за 7,2 млн долларов.

Многие эксперты считают, что это была лучшая сделка с недвижимостью в истории. После нее российское влияние на Западном побережье ослабло. С 3 января 1959 года Аляска стала полноценным 49-м штатом.

В последнее время Россия успешно укрепляла свои арктические силы и цепь военных баз к северу от полярного круга. Были расширены военные объекты на острове Врангеля, расположенном в 300 милях от Аляски.

Но в настоящее время российские вооруженные силы отвлечены на Украину. Между тем на Аляске дислоцируется новая воздушно-десантная дивизия американской армии.

По площади Аляска практически втрое больше, чем Украина. Для полноценного вторжения на эту территорию России необходимо как минимум трехкратное преимущество наземной боевой мощи.