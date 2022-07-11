Армия Украины нанесла ракетный удар по Каховской ГЭС возле Херсона

Украинские военные вновь обстреляли территорию Херсонской области, находящуюся под контролем армии России.

Российское информационное агентство "ТАСС" уведомляет, что вооружённые силы Украины совершили ракетную атаку по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В украинских Telegram-каналах публикуются видеозаписи, на которых виден мощный взрыв в Новой Каховке.

Также украинские СМИ утверждают, что помимо ракетного удара по Каховской ГЭС ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в данном населённом пункте, что стало настоящей причиной взрыва на публикуемых видео.