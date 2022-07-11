ООН сообщает, что в 2023 году Китай уже не будет лидером по численности населения

По данным ООН, в 2023 году самой густонаселенной страной в мире станет Индия, которая превзойдет по этому показателю Китай.

К 15 ноября нынешнего года население Земли может составить 8 млрд человек, а к 2030 году возможет рост до 8,5 млрд. Благодаря замедлению темпов смертности, к 2100 году на планете может жить уже 10,4 млрд человек.

В Индии перепись населения проводится раз в девять лет. В 2011 году в стране проживал 1,21 млрд человек. В 2021 году перепись не проводилась из-за пандемии коронавируса.

В Китае проживает 1,4 млрд человек, но численность населения сокращается. Не помог даже отказ от политики одного ребенка и стимулы для пар иметь двоих или более детей.

Между тем в Индии населении продолжает активно увеличиваться, и в следующем году страна может обогнать Китай.

ООН прогнозирует, что к 2050 году более половины прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзании.

Исходя из предыдущих отчетов Всемирной организации здравоохранения, в январе 2020 – декабре 2021 года от коронавируса погибло 14,9 млн человек.

Глобальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась до 71 года в 2021 году с 72,8 года в 2019 году, в основном из-за пандемии COVID-19.