Канцлер Австрии предложил людям напиваться, чтобы не расстраиваться из-за цен на газ
Канцлер Австрии Нехаммер предложил "оригинальный" способ того, как не расстраиваться из-за цен на газ.
Канцлер Австрии во время публичного выступления предложил гражданам не совсем обычный способ решения проблемы с ценами на газ.
Вернее, он предложил не способ решения проблем, а способ того, как этих самых проблем не замечать.
По словам Нехаммера, есть лишь два способа решения этой проблемы: алкогольные напитки и наркотические вещества.
При этом, отметил он, алкоголь является более предпочтительным вариантом.
Если мы продолжим в том же духе, то у нас останется только два варианта: алкоголь и психотропные препараты. И я сказал бы, что алкоголь - это, в принципе, окей", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Арестович: военно-политическое руководство РФ обсуждает ядерный удар по Украине
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Удар ВСУ по Новой Каховке нанесён из РСЗО HIMARS и привёл к смерти людей
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777