Канцлер Австрии предложил людям напиваться, чтобы не расстраиваться из-за цен на газ

Канцлер Австрии Нехаммер предложил "оригинальный" способ того, как не расстраиваться из-за цен на газ.

Канцлер Австрии во время публичного выступления предложил гражданам не совсем обычный способ решения проблемы с ценами на газ.

Вернее, он предложил не способ решения проблем, а способ того, как этих самых проблем не замечать.

По словам Нехаммера, есть лишь два способа решения этой проблемы: алкогольные напитки и наркотические вещества.

При этом, отметил он, алкоголь является более предпочтительным вариантом.

Если мы продолжим в том же духе, то у нас останется только два варианта: алкоголь и психотропные препараты. И я сказал бы, что алкоголь - это, в принципе, окей", - заявил он.