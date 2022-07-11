Диетологи объяснили, как делать тосты, чтобы не набирать вес

Тост могут быть сытным завтраком или закуской, дополнением к обеду или ужину. При условии правильного приготовления, такое блюдо не помешает похудению.

Лучше всего выбирать цельнозерновой хлеб. Цельные зерна содержат клетчатку, белок, фолиевую кислоту, витамины группы В и полезные жиры.

Для ломтика поджаренного хлеба достаточно одной ложки спреда. Это может быть миндальное или арахисовое масло, хумус.

Можно добавить ломтик авокадо для повышения кремообразности и улучшения состава. В этом фрукте содержатся мононенасыщенные жиры и клетчатка.

Джемы и желе тоже не запрещены, но только те, в которых содержится не больше 5 г сахара на 1 столовую ложку продукта. В сливочном сыре не должно быть больше 3 г жира на порцию.

В качестве начинки идеальны фрукты, которые дают чувство сытости без увеличения калорийности. Подойдут ломтики груши и яблока, малина и черника, банан или инжир.

Любителям несладких тостов стоит обратить внимание на огурец, помидоры черри, лук, рукколу. Семена и орехи станут прекрасным источником клетчатки.

Для объединения ингредиентов можно использовать сыр фета.