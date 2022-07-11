Майнеры биткоинов в Техасе отключают машины, энергосистема штата близка к критической точке
Либеральные правила майнинга криптовалют и низкие затраты на электроэнергию в свое время привлекли в Техас многих крупных майнеров биткоинов. Сейчас у них возникли серьезные проблемы.
Компании, управляющие миллионами энергоемких компьютеров для защиты сети блокчейна вынуждены отключить машины для сохранения работоспособности электросети.
Жара в Техасе не позволяет такому оборудованию нормально работать. На днях в штате установлен рекордный пик потребления энергии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 июля.
В таких условиях майнеров ждет падение прибыльности, причем это происходит в период, когда они пытаются погасить долги и привлечь дополнительный капитал из-за резкого падения цен на криптовалюту.
В нынешнем году акции государственных майнеров упали примерно на 75%.
Государственного совета по надежности электроснабжения Техаса треубет от майнеров биткоинов выключать майнинговые машины, если в штате наблюдается дефицит электроэнергии.
Ожидается, что в дальнейшем Техасу предстоит столкнуться с еще большей нехваткой электроэнергии.
Прогнозируется также, что к середине 2023 года крипто-майнеры увеличат спрос на электроэнергию до 6 гигаватт. Этого более чем достаточно для питания каждого дома в Хьюстоне.
Опубликовано: Светлана Репина
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