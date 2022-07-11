Майнеры биткоинов в Техасе отключают машины, энергосистема штата близка к критической точке

Либеральные правила майнинга криптовалют и низкие затраты на электроэнергию в свое время привлекли в Техас многих крупных майнеров биткоинов. Сейчас у них возникли серьезные проблемы.

Компании, управляющие миллионами энергоемких компьютеров для защиты сети блокчейна вынуждены отключить машины для сохранения работоспособности электросети.

Жара в Техасе не позволяет такому оборудованию нормально работать. На днях в штате установлен рекордный пик потребления энергии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 июля.

В таких условиях майнеров ждет падение прибыльности, причем это происходит в период, когда они пытаются погасить долги и привлечь дополнительный капитал из-за резкого падения цен на криптовалюту.

В нынешнем году акции государственных майнеров упали примерно на 75%.

Государственного совета по надежности электроснабжения Техаса треубет от майнеров биткоинов выключать майнинговые машины, если в штате наблюдается дефицит электроэнергии.

Ожидается, что в дальнейшем Техасу предстоит столкнуться с еще большей нехваткой электроэнергии.

Прогнозируется также, что к середине 2023 года крипто-майнеры увеличат спрос на электроэнергию до 6 гигаватт. Этого более чем достаточно для питания каждого дома в Хьюстоне.