На прошлой неделе высокопоставленный китайский чиновник в интервью государственной газете заявил, что воссоединение КНР и Тайваня приближается. Однако местные жители придерживаются иного мнения.

Представители Fox News Digital поговорили с жителями Тайбэя, столицы Тайваня. Один из них сказал, что все, кто живет здесь, могут только дать отпор. Он отметил, что это будет сделано, даже если им придется умереть в сражениях.

Другой житель города отметил, что сейчас о Тайвани знают в мире, поэтому другие страны могут вмешаться в конфликт.

Люди отмечают, что Тайвань вырос за последние 10 лет и располагает продвинутым оружием, а также мощными вооруженными силами.

На данный момент у США нет официальных отношений с Тайванем, но Америка активизирует взаимодействие с островом, который Китай пытается изолировать от глобальных институтов.

Тайваньцы говорят, что со времен Трампа военная мощь улучшилась. Американцы видят, что здесь развивают собственные военные технологии.

Местные жители уверены, что вторжение Китая на Тайвань не принесет победы армии КНР, как это было бы несколько десятилетий назад.

Один из собеседников журналистов сказал, что у Тайваня есть только один способ стать независимым – выиграть в противостоянии с Китаем. Если этого не произойдет, КНР всегда будет использовать островное государства в своих интересах.