Крупнейшие энергетические компании потеряют миллиарды долларов, если Россия остановит поставки нефти из Казахстана

Трубопровод КТК используется для доставки нефти из Казахстана к черноморскому российскому экспортному терминалу в Новороссийске. Его закрытие остановит свыше 1% мировых поставок энергоносителя.

В такой ситуации случится самый серьезный энергетический кризис со времен арабского нефтяного эмбарго 1970-х годов.

Трубопровод проходит по территории России и принадлежит консорциуму из крупных российских, казахстанских, азиатских и западных компаний, включая Chevron, Exxon Mobil, Shell и итальянскую Eni.

На прошлой неделе суд Новороссийска обязал КТК приостановить работу на 30 дней из-за опасений по поводу ликвидации разливов нефти. Впоследствии решение было изменено на выплату штрафа.

Однако три анонимных источника в западных нефтяных компаниях, работающих в Казахстане, заявили, что работа КТК может быть приостановлена на длительное время.

По слова трейдера одной из крупных западных компаний, подобное отключение приведет к сокращению нефтедобычи на 50 млн т в год, т.е. 1 млн баррелей в сутки.

Амрита Сен из Energy Aspects в Лондоне отмечает, что в нынешних непростых условиях потеря 1 млн баррелей в день может стать неразрешимой проблемой для нефтяного рынка.

В Казахстане добывается порядка 1,6 млн баррелей нефти за сутки. Около 80% этого объема направляется на экспорт, в основном через КТК.