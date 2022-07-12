Удар ВСУ по Новой Каховке нанесён из РСЗО HIMARS и привёл к смерти людей

Украинские военные совершили ракетный обстрел города Новая Каховка в Херсонской области, применив американскую РСЗО.

В ночь на 12 июля украинские войска произвели обстрел города Новая Каховка, распложенного поблизости от Херсона. По данным ряда украинских СМИ, удар пришёлся на российский склад с боеприпасами. Подконтрольные России средства массовой информации утверждают, что ракеты взорвали не ангар со снарядами, а склад селитры.

К текущему моменту временная гражданская администрация Херсона уже опубликовала пресс-релиз, в котором сообщает, что обстрел Новой Каховки совершён ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что по итогам удара армии Украины по Каховке из "Химарсов" обнаружены тела погибших мирных жителей, десятки получили ранения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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