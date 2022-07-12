Китай изолировал 114,8 млн человек, но добиться «нулевого COVID» не удается
В Китае активно распространяется подвариант коронавируса омикрон ВА.5, несмотря на жесткие ограничения, введенные властями.
Ранее в Шанхае было проведено три раунда тестирования большинства жителей. Сиань с населением 13 млн человек был частично заблокирован.
Как сообщает Nomura, за последнюю неделю количество заблокированных городов в Китае выросло с 5 до 11, а количество изолированных жителей увеличилось с 67,6 млн до 114,8 млн человек.
Ограничения затронули почти 15% китайской экономики. Ее восстановление наблюдается с середины мая, однако есть риск, что подъем сменится спадом из-за введенных ограничений.
Несмотря на практически полный контроль правительства Китая над всеми аспектами жизни граждан, искоренить коронавирус в стране пока не удается.
Во многом это происходит из-за особенностей нового подварианта омикрона. Он очень заразный и быстро распространяется.
В Гонконге и в материковом Китае действует недельный карантин для любых международных поездок. Возвращающимся путешественникам обязательно нужно проходить тестирование.
Поскольку вирус уже перешел в эндемичную стадию и вызывает множество повторных заражений, карантин как мера борьбы с ним выглядит более чем сомнительно. Но для лидера Китая принципиально добиться «нулевого COVID» для переизбрания на беспрецедентный третий срок этой осенью.
Опубликовано: Светлана Репина
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