Китай изолировал 114,8 млн человек, но добиться «нулевого COVID» не удается

В Китае активно распространяется подвариант коронавируса омикрон ВА.5, несмотря на жесткие ограничения, введенные властями.

Ранее в Шанхае было проведено три раунда тестирования большинства жителей. Сиань с населением 13 млн человек был частично заблокирован.

Как сообщает Nomura, за последнюю неделю количество заблокированных городов в Китае выросло с 5 до 11, а количество изолированных жителей увеличилось с 67,6 млн до 114,8 млн человек.

Ограничения затронули почти 15% китайской экономики. Ее восстановление наблюдается с середины мая, однако есть риск, что подъем сменится спадом из-за введенных ограничений.

Несмотря на практически полный контроль правительства Китая над всеми аспектами жизни граждан, искоренить коронавирус в стране пока не удается.

Во многом это происходит из-за особенностей нового подварианта омикрона. Он очень заразный и быстро распространяется.

В Гонконге и в материковом Китае действует недельный карантин для любых международных поездок. Возвращающимся путешественникам обязательно нужно проходить тестирование.

Поскольку вирус уже перешел в эндемичную стадию и вызывает множество повторных заражений, карантин как мера борьбы с ним выглядит более чем сомнительно. Но для лидера Китая принципиально добиться «нулевого COVID» для переизбрания на беспрецедентный третий срок этой осенью.