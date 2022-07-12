Огородники рассказали, как бороться со слизнями в теплице
Слизни – это опасные вредители, которые повреждают растения и уничтожают урожай. Борьбу с ними нужно начинать сразу, как только были обнаружены первые моллюски.
Слизни не только вредят растениям, но еще и переносят вирусные и грибковые заболевания, заражая посадки.
В основном слизни перемещаются по ночам, из-за этого их достаточно сложно обнаружить. Но есть некоторые признаки, по которым можно определить их присутствие.
В теплице слизни проделывают в листьях и плодах дыры, повреждают стебли растений, особенно молодых. Следы их пребывания хорошо заметны на земле.
С небольшим количеством слизней можно справиться с помощью древесной золы, рассыпанной под растениями, или измельченной яичной скорлупы, которая царапает моллюсков.
Если вредителей много, нужно взять емкости, положить в них немного кукурузной муки и прикопать в землю. Утром останется только вытряхнуть слизней, попавших в ловушку.
Можно сделать барьеры из фанеры, шифера, пластика и прочих подручных материалов, а для дополнительного эффекта покрыть их поверхность дегтем. Еще один вариант – обработка специальными химическими препаратами.
Для профилактики нужно перекапывать грунт весной и осенью как минимум на 5 см, не загущать посадки, регулярно проводить прополку и рыхлить почву.
Опубликовано: Светлана Репина
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