Фермеры назвали самые эффективные способы спасения лука от червей

Черви повреждают и перья лука, и его головки. С такими вредителями обязательно нужно бороться, чтобы не лишиться урожая.

Для начала стоит разобраться в причинах появления червей. Вредители заводятся в растениях при отсутствии дезинфекции семян перед посадкой, при высадке в почву, не перекопанную осенью. Причиной может быть и нарушение севооборота.

Наиболее эффективны в борьбе с червями химические препараты, но они не используются на стадии плодоношениях. Их можно заменить народными средствами или биопрепаратами.

На ранней стадии поражения лука помогает настоявшийся водный раствор из древесной золы или стружка хозяйственного мыла, растворенная в воде.

Наиболее действенными биологическими препаратами считаются Триходермин и Битоксибациллин. Применять их нужно четко по инструкции.

Засыхающие стебли и отверстия в корнеплодах указывают на присутствие проволочника, пожелтение перьев могут вызвать трипсы. Белый налет на листьях – признак присутствия корневого клеща.

Один из самых частых вредителей – личинки луковой мухи. Из-за них растения вянут, а их корни гниют. Не менее опасна нематода, которая вызывает гниение корней, пожелтение перьев и размягчение головок лука.

Если рост лука замедляется, на стеблях появляются белые пятна, а стрелки становятся желтыми, вероятно, растение поражено долгоносиком.