Агрономы рассказали, какие кустарники и деревья не сажают рядом
При высаживании плодовых кустарников и деревьев стоит ориентироваться не только для свои предпочтения, но и на их совместимость.
Неправильных подбор «соседей» в саду чреват отсутствием урожая, а иногда и гибелью растений. Некоторые из них мешают друг другу обширной корневой системой, другие выделяют в почву опасные вещества.
Абрикос нужно сажать подальше от черешни, груши, вишни и яблони, а также на расстоянии 4 м от сливы. С грецким орехом дерево тоже не уживается.
Сам орех сажают подальше от любых деревьев и кустарников. Но под ним можно высадить тюльпаны, примулу, нарциссы и другие цветы.
Яблоня не должна расти рядом с можжевельником, чтобы не заразиться ржавчиной. Не подходит для нее соседство с боярышником и сиренью из-за болезней и вредителей. Нежелательно сажать поблизости свеклу или картофель.
Красная смородина не уживается с малиной и крыжовником, зато хорошо растет рядом с шиповником. Черную смородину лучше посадить подальше от крыжовника и вишни.
Малина забирает влагу у ближайших растений, рядом с ней будет плохо практически любым садовым культурам. Но ее можно посадить на расстоянии 2 м от крыжовника или яблони.
Виноград прекрасно уживается с розами, черешней, грушей. Вишня хорошо себя чувствует рядом с боярышником, но не грушей, алычой или сливой.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Агрономы рассказали, какие кустарники и деревья не сажают рядом
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Фермеры назвали самые эффективные способы спасения лука от червей
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777