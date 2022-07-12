Агрономы рассказали, какие кустарники и деревья не сажают рядом

При высаживании плодовых кустарников и деревьев стоит ориентироваться не только для свои предпочтения, но и на их совместимость.

Неправильных подбор «соседей» в саду чреват отсутствием урожая, а иногда и гибелью растений. Некоторые из них мешают друг другу обширной корневой системой, другие выделяют в почву опасные вещества.

Абрикос нужно сажать подальше от черешни, груши, вишни и яблони, а также на расстоянии 4 м от сливы. С грецким орехом дерево тоже не уживается.

Сам орех сажают подальше от любых деревьев и кустарников. Но под ним можно высадить тюльпаны, примулу, нарциссы и другие цветы.

Яблоня не должна расти рядом с можжевельником, чтобы не заразиться ржавчиной. Не подходит для нее соседство с боярышником и сиренью из-за болезней и вредителей. Нежелательно сажать поблизости свеклу или картофель.

Красная смородина не уживается с малиной и крыжовником, зато хорошо растет рядом с шиповником. Черную смородину лучше посадить подальше от крыжовника и вишни.

Малина забирает влагу у ближайших растений, рядом с ней будет плохо практически любым садовым культурам. Но ее можно посадить на расстоянии 2 м от крыжовника или яблони.

Виноград прекрасно уживается с розами, черешней, грушей. Вишня хорошо себя чувствует рядом с боярышником, но не грушей, алычой или сливой.