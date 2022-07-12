CNN: Иран поставит РФ несколько сотен беспилотников для спецоперации на Украине

Правительство Ирана приняло решение оказать России помощь в спецоперации на Украине, поставив армии РФ собственные бесиплотники.

12 июля советник Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан дал интервью американскому телеканалу CNN, где сообщил, что Министерство обороны Ирана совместно с местным правительством приняло решение передать России несколько сотен собственных беспилотных летательных аппаратов.

Согласно данным Салливана, иранские дроны будут задействованы России в ходе спецоперации на Украине, а обучать пользоваться данными БЛПА россиян будут сами военные из Ирана.