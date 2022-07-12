Садоводы рассказали, какие кустарники могут заменить забор на участке

Живая изгородь смотрится значительно эстетичнее забора из досок, бетона или любых других материалов. Можно выбрать растения, которые не требуют длительного ухода и растут достаточно быстро.

Для этой цели прекрасно подойдет кипарис. Он неприхотлив в части состава почвы, хорошо растет в тенистых местах, не боится высокой влажности, но может не справиться с экстремальной морозной зимой.

Долговечную и красивую изгородь можно сделать из лещины. Она легко размножается отростками и приятно смотрится.

Форзиция – это куст с ярко-желтыми цветами, который вырастает примерно до 1-3 м в высоту. У растения есть морозостойкие разновидности, которые подойдут для сурового климата.

Можно посадить вместо изгороди шиповник. Благодаря своим колючкам, о надежно защищает участок от непрошенных гостей.

Один из самых быстрорастущих кустарников называется лох Эббинга. За год он разрастается примерно на 60 см. Ему не навредят ни сильный ветер, ни яркое солнце.

Черная бузина – вовсе не ядовитое растение, вопреки расхожему мнению. Куст отличается красивой формой, а его плоды можно употреблять в пищу.

Буддлея – вариант для ценителей прекрасного. Она роскошно цветет, вырастает до 1,5 м в высоту, но требует периодической обрезки, поскольку разрастается очень сильно.