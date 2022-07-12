Агрономы рассказали, как правильно сделать мульчу из газонной травы

Газонная трава прекрасно подходит для мульчирования грядки. Но чтобы добиться нужного эффекта и не навредить растениям, необходимо соблюдать несколько правил.

Бывает так, что мульчирование газонной травой приводит к развитию неблагоприятной микрофлоры и болезням растений.

Это означает, что газонная трава для мульчирования используется неправильно. Так, свежескошенные растения нельзя укладывать на грядки.

Со временем трава усыхает, и слой мульчи существенно уменьшается. Под ним почва будет обезвоживаться, практически гарантированно заведутся муравьи.

Зеленую массу нужно укладывать только под взрослые растения. Молодым культурам нужны регулярное рыхление и подкормки, а мульча помешает этим процессам.

В холодную и дождливую погоду под такой мульчей может образоваться плесень. Ни в коем случае нельзя мульчировать грядки травой, обработанной гербицидами.

Мульчу нужно силосовать. После скашивания с газона траву следует сложить в компостную яму. Когда ее нижний слой начнет перепревать, его можно выкладывать на грядки.

Трава раскладывается слоем в 10-15 см, сверху она должна быть сухой. В таком случае грядки будут обогащаться полезными микроорганизмами.