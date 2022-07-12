Опытные садоводы объяснили, как спасти грушу от болезней и вредителей

Появление пятен на листьях груши, их высыхание и прочие подобные признаки чаще всего указывают на присутствие вредителей или заболеваний.

Небольшие зеленоватые пузырьки на листовой пластине, которые постепенно превращаются в круглые черные пятна – признак поражения галловым клещом.

Это маленькое незаметное насекомое живет внутри листа и зимует в формирующихся почках. Весной оно откладывает яйца, из которых к моменту распускания листьев появляются клещи.

На этом этапе с насекомыми можно бороться специальными препаратами. Обработку повторяют после цветения и в июле. Наиболее эффективные средства – Митака, Карбофос, Коллоидная сера.

Бактериальный ожог – опасное заболевание, при котором на листьях появляются будто бы следы настоящего воздействия огня.

Болезнь вызывает бактерия, поэтому фунгициды здесь бесполезны. Лечение проводится при помощи препаратов с медью.

Обработку ствола и листьев повторяют 1-2 раза в неделю. Лечить дерево имеет смысл, если у него не почернел ствол.

Когда появляется такой признак, лучше спилить грушу, поскольку спасти ее уже не удастся. После этого землю, где росло дерево, необходимо продезинфицировать.