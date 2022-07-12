Агрономы рассказали, почему плодовые деревья цветут, но не плодоносят
Плодовые деревья цветут очень красиво, но сажают их не для этого. Если растения после обильного цветения не дают плодов, нужно найти причину и устранить ее.
Слабое плодоношение часто бывает связано с отсутствием опыления. Такое случается при низкой температуре во время цветения. В такую погоду насекомые-опылители прячутся и не переносят пыльцу.
Хорошо, если на участке растет несколько сортов одного дерев. В этом случае можно рассчитывать на перекрестное опыление.
Бывают и самоплодные растения, которые опыляются собственной пыльцой и дают хороший урожай.
Другая опасность – это вредители, особенно жуки-цветоеды. Но обрабатывать деревья химикатами во время цветения нельзя.
Зато можно воспользоваться народным методом: постелить клеенку под дерево и хорошенько потрясти его, а потом уничтожить собранных вредителей.
Недостаток или избыток влаги тоже могут нарушить процесс формирования плодов. Во время сильных дождей стоит сделать дренаж, а в остальных случаях – организовать регулярный полив.
Деревьям нужны минеральные вещества и питательные элементы, которые они могут получить с помощью подкормки.
Опубликовано: Светлана Репина
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