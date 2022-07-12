Садоводы объяснили, почему чернеет ствол у яблони и как с этим бороться

Если кора на стволах яблонь и побеги дерева окрашиваются в черный цвет, это указывает на опасное заболевание. В таких ситуациях требуются неотложные меры.

Болезнь называется черным раком, ее вызывают особые грибки. Они проникают внутрь через поврежденную кору.

Причинами развития черного рака могут быть нерегулярный полив, недостаток питательных веществ и микроэлементов, морзобоины и солнечные ожоги, неправильная обрезка побегов.

Почернеть может не только кора, но и сердцевина ствола. Это указывает на масштабное распространение болезни, при котором спасти дерево уже крайне сложно.

Но можно попробовать вырезать поврежденные части древесины и провести обработку фунгицидным средством.

Такие же меры принимаются, если ствол чернеет снизу. Для спасения верхней части кроны после обработки проводится прививка мостиком. При незначительных поражениях это помогает спасти яблоню.

В любом случае поврежденные участки нужно зачищать до здоровых тканей с помощью деревянного скребка. Против грибка, вызывающего черный рак, эффективна обработка медным купоросом.

Поврежденная кора удаляется с запасом в 10 см, а ветки – с захватом в 15 см. Места срезов можно обрабатывать садовым варом.