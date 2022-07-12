Фермеры назвали лучшие материалы, которыми можно застилать дорожки между грядками
Сорняки растут не только на грядках, но и междурядьях. Чтобы тратить меньше сил на прополку, дорожки между грядками можно застилать специальными материалами.
Хороший вариант – опилки, которые можно укладывать и на открытом грунте, и в теплице. Это экологичный материал, который не вредит огородным культурам и мешает прорастать сорнякам.
Черный спанбонд тоже подходит для таких целей. Помимо устранения сорняков, он помогает удерживать влагу в грунте. Но для этого нужно купить достаточно плотный материал.
Можно положить на дорожки деревянные доски. Они не дадут прорасти сорной траве, а ходить по ним приятно и удобно.
Еще один вариант – древесная кора. На таких дорожках не будет грязи даже в дождливую погоду, единственная проблема – раздобыть нужное количество коры и периодически подсыпать ее.
Можно положить между грядками плитку, но только если планировку огорода не планируется менять. Такие дорожки переносить очень проблематично.
Насыпанный в междурядья гравий хорошо помогает от сорняков и придает огороду привлекательный, аккуратный вид. Но это тоже вариант для постоянных грядок.
Рубероид и линолеум – не самые экологичные материалы, да и в плане практичности они уступают вариантам, перечисленным выше.
Опубликовано: Светлана Репина
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