В среду 13 июля ожидается суперлуние: тревожные прогнозы астрологов

В такой день, по традиции, предсказывают катастрофы, природные катаклизмы, энергетические бури и прочие неприятности. Мало кто воспринимает это всерьез. Но, похоже, в этот раз предположения астрологов имеют все шансы сбыться.

13 июля 2022 года - необычная дата. В этот ден в 21 ч 38 мин по московскому времени наступает Суперлуние.

Луна будет находиться в перигее, расстояние между ней и Землей уменьшится до 357 263 км. Чем это может обернуться?

По словам геофизиков Вашингтонского университете в Сент-Луисе, столь близкое расположение Луны приведет к усиленному гравитационному влиянию на Землю, а именно на литосферные плиты.

Они начинают сдвигаться, на крайних точках соприкосновения плит вырастет напряжение. Это может закончиться массовыми землетрясениями. Риск возникновения катаклизмов будет продолжаться в течение двух недель.

Опасными считаются первая неделя до суперлуния и следующая неделя. Угроза уйдет, когда Луна снова окажется далеко от Земли.

Предыдущее суперлуние случилось примерно месяц назад - 14 июня. В опасный период сближения Луны с Землей (расстояние составило 357 428 км) происходили такие неприятные явления:

1 июня - землетрясение свыше 6 баллов в Китае, провинция Сычуань, 4 человеческие жертвы;

2 июня - Таджикистан, очаг 4-бального землетрясения зафиксирован недалеко от Душанбе;

8 июня колебания недр Земли ощущались в России. Это было в Иркутской области, землетрясение оценили в 8,3 балла;

10 июня 5-бальные толчки ощущались на Кипре в Ларнаке;

12 июня - Джакарта, индонезийский остров Ява, случилось землетрясение силой около 5 баллов;

22 июня - 6-бальное землетрясение на границе Пакистана и Афганистана. Катастрофа унесла жизни 1500 людей, 2000 получили ранения.

Чем опасно нынешнее суперлуние? В этот раз Луна окажется еще ближе к Земле. То есть есть все основания ожидать еще более серьезных сюрпризов от природы.