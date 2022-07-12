В среду 13 июля ожидается суперлуние: тревожные прогнозы астрологов
В такой день, по традиции, предсказывают катастрофы, природные катаклизмы, энергетические бури и прочие неприятности. Мало кто воспринимает это всерьез. Но, похоже, в этот раз предположения астрологов имеют все шансы сбыться.
13 июля 2022 года - необычная дата. В этот ден в 21 ч 38 мин по московскому времени наступает Суперлуние.
Луна будет находиться в перигее, расстояние между ней и Землей уменьшится до 357 263 км. Чем это может обернуться?
По словам геофизиков Вашингтонского университете в Сент-Луисе, столь близкое расположение Луны приведет к усиленному гравитационному влиянию на Землю, а именно на литосферные плиты.
Они начинают сдвигаться, на крайних точках соприкосновения плит вырастет напряжение. Это может закончиться массовыми землетрясениями. Риск возникновения катаклизмов будет продолжаться в течение двух недель.
Опасными считаются первая неделя до суперлуния и следующая неделя. Угроза уйдет, когда Луна снова окажется далеко от Земли.
Предыдущее суперлуние случилось примерно месяц назад - 14 июня. В опасный период сближения Луны с Землей (расстояние составило 357 428 км) происходили такие неприятные явления:
1 июня - землетрясение свыше 6 баллов в Китае, провинция Сычуань, 4 человеческие жертвы;
2 июня - Таджикистан, очаг 4-бального землетрясения зафиксирован недалеко от Душанбе;
8 июня колебания недр Земли ощущались в России. Это было в Иркутской области, землетрясение оценили в 8,3 балла;
10 июня 5-бальные толчки ощущались на Кипре в Ларнаке;
12 июня - Джакарта, индонезийский остров Ява, случилось землетрясение силой около 5 баллов;
22 июня - 6-бальное землетрясение на границе Пакистана и Афганистана. Катастрофа унесла жизни 1500 людей, 2000 получили ранения.
Чем опасно нынешнее суперлуние? В этот раз Луна окажется еще ближе к Земле. То есть есть все основания ожидать еще более серьезных сюрпризов от природы.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Агрономы рассказали, почему плодовые деревья цветут, но не плодоносят
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Опытные садоводы объяснили, как спасти грушу от болезней и вредителей
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777